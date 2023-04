Les mesures contre la grippe aviaire levées dès le 1er mai

Les mesures avaient pour but d’empêcher tout contact entre les volailles domestiques et les oiseaux sauvages.

L’OSAV avait ordonné des mesures de protection, dès novembre 2022, et les avait prolongées en plusieurs étapes jusqu’au 30 avril 2023. «Ces dispositions avaient pour but d’empêcher tout contact entre les volailles domestiques et les oiseaux sauvages et ont permis de contenir la propagation de l’épizootie dans une large mesure», rappelle l’Office fédéral. Comme la situation épizootique s’est calmée, ces mesures ne sont plus nécessaires.