Pandémies à Neuchâtel : Les râleurs sévissaient déjà à l’époque des mesures contre la grippe espagnole

Un siècle les sépare mais les mesures prises pour lutter contre la grippe espagnole en 1918 et celles de 2020 contre le Covid-19 se ressemblent furieusement. C’est ce qu’a voulu montrer Matthieu Lavoyer-Boulianne, ancien secrétaire général du Département des finances et de la santé du Canton de Neuchâtel. Il s’est plongé dans les archives et en a extrait une série de documents éloquents. «Toutes réunions d’un grand nombre de personnes en un même lieu ou dans un même local, telles que, représentations théâtrales ou cinématographiques, concerts, assemblées publiques, fêtes populaires, etc. sont interdites jusqu’à nouvel avis» ordonne par exemple le Conseil d’État neuchâtelois le 19 juillet 1918 dans un arrêté.