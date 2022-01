Vaud – Les mesures dans les écoles préoccupent beaucoup les parents

Entre décembre 2021 et ce début d’année 2022, les annonces de nouvelles mesures sanitaires visant les écoliers se sont succédé. Et elles sont de plus en plus contraignantes. Entre l’obligation de porter le masque pour des enfants toujours plus jeunes (actuellement dès la 5e année, soit des bambins âgés de 8 ou 9 ans) et l’annulation des camps de ski, nombreux sont les parents vaudois qui ne savent plus à quel saint se vouer. Mardi, leurs préoccupations ont été relayées au Canton par les associations de parents d’élèves à l’occasion d’une séance de questions-réponses. Cette dernière, retransmise en direct sur les réseaux sociaux de l’État, a été suivie par quelque 300 personnes.