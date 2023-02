Suisse : Les mesures de prévention contre la grippe aviaire prolongées

Alors que les cas de grippe aviaire se multiplient chez les oiseaux sauvages en Europe, la Suisse a aussi enregistré quelques cas. Des tests menés en décembre 2022 et janvier 2023 se sont révélés positifs pour «deux cygnes au Tessin, une mouette dans quatre cantons différents (Thurgovie, Lucerne, Zurich et Schaffhouse), un rapace dans le canton de Zurich ainsi qu’un héron cendré et un oiseau sauvage à Bâle», rapporte l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) qui a décidé ce jeudi de prolonger au moins jusqu’au 15 mars 2023 les mesures visant à endiguer l’épizootie en Suisse.