Chantiers à Genève: mesures de protections contre le froid pas respectées

Les syndicats, venus sur un chantier, mardi, exigent que «la protection et la santé des travailleurs passent enfin avant les profits et les délais». leo/20 min

«Au gré des visites sur des chantiers, on a constaté que les mesures de protection en cas de grand froid ne sont malheureusement pas respectées, comme lors des grandes chaleurs d’été», a pointé mardi Thierry Horner, secrétaire du syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), lors de la visite d’un chantier situé à la rue des Savoises, à Plainpalais.

Après avoir interrogé les ouvriers présents, le SIT, ainsi que les syndicats Unia et Syna, ont déploré des manquements, comme «sur la quasi-totalité des chantiers» genevois. Et en particulier la semaine passée, notamment jeudi, où il y a eu «un grand coup de froid», avec des températures avoisinant les -3°C, pour un ressenti de -7°C ou -8°C avec la bise. «Il y a eu les pauses habituelles, mais aucune supplémentaire», a regretté José Sebastiao, secrétaire syndical d’Unia. De plus, sur ce chantier, «il y avait un problème de générateur, qui ne permettait pas de chauffer le local» des ouvriers.

Pauses régulières préconisées

Et pourtant, ont souligné les syndicats, des mesures doivent être prises lors de travaux en plein air en cas de froid, comme le préconise le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO): local chauffé, distributions de boissons chaudes, informations aux travailleurs sur les risques pour la santé et pauses supplémentaires. Selon le document du SECO, celles-ci doivent avoir lieu toutes les 150 minutes et durer 10 minutes quand le mercure affiche des températures allant de 15°C à -5°C, et toutes les 90 minutes pour une durée d’un quart d’heure lors de températures évoluant de -5°C à -18°C. «Une trop longue exposition au froid entraîne des risques pour la santé ou d’accident», a encore insisté Thierry Horner.

Difficultés à accéder aux chantiers

Carlos Massas, secrétaire syndical de Syna, a rappelé, quant à lui, les «difficultés à accéder aux chantiers» pour les organisations syndicales. Celles-ci ont indiqué vouloir s’adresser à l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) pour que des contrôles plus nombreux soient effectués. Pour le chantier de la rue des Savoises, a expliqué Thierry Horner, «nous allons écrire à l’OCIRT et à l’Inspection paritaire des entreprises, afin qu’ils auditionnent les travailleurs et qu’ils interviennent auprès d’Implenia». Interpellée sur les éventuels manquements dénoncés, l’entreprise a annoncé être «en train de clarifier ce point en interne» et ne pas être en mesure de pouvoir répondre dans nos délais.

Pour sa part, l’OCIRT précise qu’il lui est «pour l’instant difficile de se prononcer sur une dénonciation qui vient de nous parvenir». Les problèmes décrits «datent en outre d’une semaine, il sera donc compliqué d’objectiver dans ce genre de situation.» L’OCIRT rappelle que, si les syndicats peuvent s’adresser à lui et surtout à l’IPE pour effectuer des contrôles in situ, ceux-ci «ne peuvent bien sûr pas avoir lieu en permanence», précisant n’avoir «rien reçu jusqu’à cet après-midi».