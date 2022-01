Coronavirus – «Les mesures doivent tomber une fois la campagne booster terminée»

Les chiffres actuels de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) indiquent que le «booster» offre une bonne protection contre les formes graves du Covid-19 et diminue fortement le nombre d’hospitalisation. Ainsi, depuis le début de l’année 2022, l’OFSP a enregistré 451 hospitalisations malgré la triple vaccination. Or seulement 11 de ces personnes ne présentaient aucun antécédant médical.

Raison pour laquelle Reiner Eichenberger, professeur d’économie à l’Université de Fribourg, plaide: «Les mesures doivent tomber et ce au plus tard quand toutes les personnes souhaitant recevoir le rappel l’auront reçu et seront ainsi suffisamment protégées contre une hospitalisation.» L’économiste estime que les mesures ne sont actuellement presque plus justifiées: «On constate qu’Omicron est moins virulent et que les lits aux soins intensifs peuvent être augmentés en cas de besoin. Et nous faisons de gros progrès en termes de développement de médicaments.»