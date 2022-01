Coronavirus : «Les mesures en vigueur entraînent des problèmes»

Réunis en conférence de presse, différentes associations professionnelles et des politiciens réclament l’abandon des mesures de lutte contre le coronavirus.

L’Union suisse des arts et métiers (USAM), la Fédération suisse des centres Fitness et Santé (FSCFS), l’association Expo Event Swiss LiveCom, GastroSuisse et des représentants du PLR, de l’UDC et du Centre ont tenu ce mardi une conférence de presse pour exposer les raisons de leur demande de lever les mesures de lutte contre le coronavirus qui ont été prolongées par le Conseil fédéral.