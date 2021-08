Coronavirus - Les mesures sanitaires provoquent une vague d’obésité chez les jeunes enfants

Plus d’écrans, moins de sport et aliments de mauvaise qualité, le confinement a eu un effet pervers sur les enfants (photo prétexte).

De nombreux parents constatent que leurs enfants ont pris du poids en 2020. Cette réalité n’est pas encore attestée par des chiffres officiels, mais plusieurs indicateurs sont d’ores et déjà inquiétants. Une enquête du «Matin Dimanche» révèle que 40% des enfants interrogés par les spécialistes des urgences pédiatriques de Lausanne ont déclaré avoir mangé plus que d’habitude pendant le confinement . À l’Hôpital de l’enfance, au niveau des consultations pour obésité, le constat est que, chez certains enfants, cette période correspond à une prise de poids de 6 à 10 kilos, alors qu’ils devraient prendre en moyenne 3 à 4 kilos par an, en grandissant.

De mauvais habitudes s’installent

La première cause d’obésité infantile demeure la génétique. Mais trois facteurs externes sont également déterminants, explique l’hebdomadaire: l’alimentation, l’activité physique et le bien-être mental. Avec le confinement, de mauvaises habitudes se sont installées. La consommation d’écrans a explosé, alors que la proportion d’enfants pratiquant moins de deux heures d’activité physique par jour a doublé. La fermeture des clubs sportifs et des piscines a joué un rôle prépondérant. De plus, après une période d’inactivité, il est difficile de remotiver un enfant à bouger. Dans un autre registre, les enfants, contraints de rester à la maison, se sont davantage retrouvés avec des aliments gras et sucrés à portée de main.