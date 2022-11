Formation professionnelle: Les métiers dans le secteur de l’automobile ont-ils encore de l’avenir?

Question d’un lecteur de «20 minutes»

La semaine dernière, j’ai saisi l’occasion de visiter l’Auto Zürich avec mon fils et d’y admirer l’offre de voitures et de camions: c’était impressionnant! L’enthousiasme de mon fils pour les voitures ne se laisse pas démonter, malgré les vents contraires qui soufflent ces derniers temps sur le secteur (arrêt des moteurs à combustion en 2035). Il veut d’ailleurs commencer un apprentissage dans l’industrie automobile. Quelles sont les possibilités qui s’offrent à lui?

Réponse d’Olivier Maeder de l’UPSA*

Nous sommes heureux que votre fils s’intéresse à un apprentissage dans l’industrie automobile. Comme vous l’avez remarqué lors de votre visite au salon Auto Zürich, notre profession a de bonnes perspectives devant elle et évolue en permanence, tout comme les nouveautés automobiles et leurs différentes techniques de motorisation.

En tant qu’association sectorielle et professionnelle, l’UPSA veille à ce que les «mécanos» évoluent aussi rapidement que la technologie, qu’il s’agisse de l’électromobilité ou des nouveaux systèmes d’assistance.

Actuellement, il existe trois formations de base techniques pour les personnes en formation dans le secteur automobile: assistant(e) en automobiles AFP (2 ans), mécanicien(ne) en maintenance d’automobiles CFC (3 ans) et mécatronicien(ne) d’automobiles CFC (4 ans). Les deux formations CFC sont disponibles pour les spécialités voitures de tourisme et véhicules utilitaires. Les compétences que doivent transmettre les écoles professionnelles spécialisées et les entreprises formatrices au cours de ces trois formations sont régulièrement contrôlées et adaptées aux besoins de la branche, afin que les personnes en formation soient toujours à la pointe de la technique. Le savoir-faire nécessaire est toujours remis en question, même dans le cadre des nombreuses possibilités de formation continue et des formations professionnelles supérieures: grâce à une formation adaptée au marché, les métiers de l’automobile sont prêts pour l’avenir, qu’il soit électrique ou autonome.

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance de formation en 2018, les compétences nécessaires pour diagnostiquer, entretenir et réparer les concepts de propulsion électrique, hybride et alternatif sont déjà acquises dans la formation de base des mécatronicien(ne)s d’automobiles. Les connaissances dans le domaine des systèmes d’assistance à la conduite sont également enseignées. Et pour que les futur(e)s «professionnel(le)s» n’aient pas à s’inquiéter de l’augmentation croissante de la propulsion électrique, les cours «Haute tension 1» et «Haute tension 2» font également partie de la formation de base des mécanicien(ne)s en maintenance d’automobiles. La relève est sensibilisée le plus tôt possible à l’utilisation sûre de la technologie haute tension.

La branche se prépare non seulement à l’arrivée de davantage de voitures électriques dans les ateliers (sans oublier les 3 millions de véhicules essence et les 1,3 million de diesel qui circulent actuellement sur les routes suisses), mais elle adapte aussi la formation dans le domaine du conseil à la clientèle. En effet, dans ce domaine également, en tant que prestataire de mobilité compétent, il est important de connaître les différents modes de propulsion, ou même la possibilité d’utiliser un abonnement au lieu d’acheter un véhicule. C’est pourquoi ces compétences seront également intégrées aux nouvelles formations de base de gestionnaire du commerce de détail CFC «après-vente» et «vente automobile», et à la nouvelle formation de base d’employée(e) de commerce à partir de 2023.

Un métier dans la branche automobile offre de belles possibilités et présente des perspectives d’évolution et de promotion attrayantes. De plus, l’évolution technologique fait que rien n’est jamais figé dans notre branche.

Votre fils peut donc s’attendre à une formation passionnante. Je lui recommande, ainsi qu’à toutes les autres personnes intéressées, de passer un test d’aptitude aux professions techniques proposé par les sections de l’UPSA. Il peut ainsi déterminer, avant même d’entrer en apprentissage, quelle formation de base lui convient le mieux. Un bon aperçu de toutes les offres de formation est également disponible sur le site de l’association www.metiersauto.ch. On peut y trouver toutes les informations utiles, ainsi que des vidéos sur les formations, ce qui devrait donner à votre fils tous les détails nécessaires pour qu’il puisse choisir la formation de base la plus adaptée.

