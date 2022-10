Les métiers de la mobilité seront à l’honneur samedi à Genève

Genève : Les métiers de la mobilité seront à l’honneur samedi

L’événement gratuit proposera des animations et des démonstrations aux visiteurs.

Marquage routier, robots de fauche télécommandés, régulation des feux de signalisation. Les métiers de la mobilité seront à l’honneur ce week-end à Genève. Pour mettre en lumière ces professions, les offices cantonaux des transports et du génie civil proposent une journée portes ouvertes gratuite à la population, ce samedi. Dès 10h, des collaborateurs et collaboratrices accueilleront les visiteurs sur le site de la direction de l'entretien des routes à Lancy.

Susciter des vocations

Au programme: une vingtaine de stands interactifs et une exposition présentant les principaux chiffres de la mobilité genevoise. De nombreuses animations et démonstrations sont également prévues. Des food trucks et des stands de boissons seront installés pour se restaurer. Vendredi, l'événement sera dédié aux classes du cycle d'orientation.