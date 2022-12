Suisse : Les métiers où il y a actuellement le plus de postes vacants

Il y a actuellement plus de 250’000 places de travail libres en Suisse. C’est 45% de plus qu’il y a deux ans. L’occasion d’entamer une nouvelle formation.

Vous êtes à la recherche d’un emploi? Vous envisagez de changer de métier? Vous hésitez à vous lancer dans un apprentissage ou une formation? C’est l’occasion! En effet, jamais autant de postes vacants n’ont été dénombrés en Suisse ces dernières années. Selon x28 AG, leader de la branche en matière de données sur le marché du travail, plus de 253’000 places de travail étaient à repourvoir le 15 décembre dernier.

Le nombre de postes vacants a augmenté d’environ 45,7% entre 2020 et 2022, rapporte mercredi 20 Minuten. Un chiffre qui a explosé en raison de la pandémie. Entre 2021 et 2021, cette hausse était de 7,9% «seulement».

Plus du quart des places de travail qui attendent un collaborateur, soit 70’000, proviennent de 25 métiers. Ce sont donc dans ces professions qu’il y a actuellement le plus d’offres d’emploi. Voici les secteurs les plus prisés.