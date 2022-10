Attaques : Les meurtres au Canada commis uniquement par l’un des deux frères

Vente de drogue

Les policiers ont pu établir que Myles et Damien Sanderson avaient vendu de la drogue dans la communauté la veille des attaques et qu’ils étaient impliqués dans «trois altercations violentes» récentes. Connu des services de police et de la justice pour de multiples faits de violence et des vols, Myles Sanderson était déjà recherché depuis mai dernier pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire.