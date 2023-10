Le changement climatique affecte les micro-organismes du sol

Enième conséquence du réchauffement climatique sur la biodiversité: l’Université de Neuchâtel a publié jeudi, une étude dans la revue scientifique «Diversity and Distributions», en collaboration avec d’autres instituts internationaux, soulignant la menace du dérèglement climatique sur des micro-organismes terrestres, dont l’amibe à coquille Apodera vas.

Prédateur et régulateur des sols

L’amibe à coquille Apodera vas est un thécamoebien: un organisme eucaryote unicellulaire amoeboide phagotrophe et hétérotrophe. Bien que peu étudiée, l’amibe est un prédateur redoutable d’autres groupes de micro-organismes tels que les bactéries, les champignons, certains protistes et micro-métazoaires. En outre, l’espèce joue un rôle primordial dans le cycle biochimique des sols, en particulier ceux du carbone, de l’azote et de la silice.