Neuchatel – Les microbes vont à l’école et reçoivent un prix

Neuchâtel : Les microbes vont à l’école et reçoivent un prix

Deux chercheuses de l’Université de Neuchâtel ont été récompensées pour leur travail de vulgarisation des connaissances académiques.

Le Credit Suisse Award for Best Teaching 2021 , mis en jeu à l’Université de Neuchâtel , revient à deux chercheuses du Laboratoire de microbiologie , pour leur initiative pédagogique intitulée Les microbes vont à l’école. La maître-assistante Saskia Bindschedler et la professeure Pilar Junier se partagent ainsi 10’000 francs pour cette action didactique.