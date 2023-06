Bière en Suisse: Les microbrasseries sont en déclin: une première en 30 ans

Prix de production en cause

L’an dernier, une centaine d’établissements soumis à l’impôt sur la bière ont toutefois disparu du marché, selon les chiffres de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Sont soumises à cet impôt les entreprises commerciales qui brassent plus de 400 litres par an, ou les associations qui en brassent plus de 800. Ce recul s’explique en partie par le prix des céréales depuis le début de la guerre en Ukraine . Dans certains cas, ils ont doublé.