Environnement : Les microplastiques polluent la Terre grâce aux vents d’altitude

Des chercheurs ont analysé l'air «pur» en altitude, au-dessus des nuages, et ont détecté ces polluants qui peuvent voyager d'un continent à un autre pour se disséminer en tout point du globe.

Ils ont déjà été retrouvés sur l'Everest, en Arctique ou au milieu des océans: les microplastiques peuvent être transportés entre les continents par des vents en altitude, met en évidence une étude publiée mardi dans la revue «Nature Communications». Ces résidus de quelques millimètres au maximum, provenant par exemple de la détérioration d’emballages ou du lavage des vêtements, préoccupent de plus en plus les chercheurs.

Leur présence près du sommet de l’Everest est vraisemblablement due à l’équipement des grimpeurs qui se pressent chaque année sur le toit du monde. D’autres études en ont retrouvé dans la neige des Alpes ou de l’Arctique et ils ont également été identifiés dans des fleuves et les parties les plus reculées des océans. Des études les avaient également mesurés dans l’air à proximité immédiate du sol.