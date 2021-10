Valais – Les micropolluants, le cauchemar des stations d’épuration

L’élimination des micropolluants constitue le défi majeur des STEP. Plusieurs axes doivent permettre d’améliorer la situation ces prochaines années. Il s’agira ainsi d’utiliser de nouvelles techniques visant à protéger les cours d’eau , d’encourager l’industrie, l’agriculture et les particuliers à faire un emploi p arcimonieu x de produits chimiques et enfin d’étab l ir d e s cadastres communaux des eaux industrielles . Ceux-ci permettent d ’entreprendre des actions directement à la source des pollutions, en amont des STEP.

Un surplus de phosphore

Le principal point positif mis en exergue durant une conférence de presse, ce mardi matin, tient en l’absence d’incidents majeurs en 2020. De plus, l ’épuration des eaux est jugée globalement satisfaisante , malgré des incidents mineurs plus ou moins réguliers. Néanmoins, six procédures administratives et pénales sont en actuellement en cours pour des faits antérieurs à l’an dernier. Elle ont été transmises par le SEN au Ministère public. Deuxième point négatif: le taux de phosphore dans l’eau demeure trop élevé dans la région de Viège, malgré la mise en œuvre d’un premier train de mesures. Les rejets industriels, notamment issus de chez Lonza, sont pointés du doigt.