Drames

Les migrants arrivent à nouveau en nombre en Italie

L’arrivée de migrants en Italie a augmenté de près de 150% au cours des 12 derniers mois, la majorité arrivant de Tunisie, a déclaré samedi la ministre de l’Intérieur italienne.

Plus de 40% des migrants arrivés en Italie ces douze derniers mois disaient venir de Tunisie (image d’illustration).

L’arrivée de migrants en Italie a augmenté de près de 150% au cours des douze derniers mois, a déclaré samedi la ministre italienne de l’Intérieur Luciana Lamorgese. La majorité d’entre eux viennent de Tunisie et de Libye.

Selon Mme Lamorgese, la difficulté n’est pas réellement dans le nombre d’arrivées mais du travail supplémentaire requis par ces mesures. «Il y a besoin d’un système de protection pour les populations qui reçoivent les migrants et pour les migrants eux-mêmes», a-t-elle déclaré à la presse.

«Des prélèvements sont effectués et, lorsqu’ils sont positifs, la personne doit être traitée pendant que les autres doivent observer une quarantaine de quatorze jours», a ajouté la ministre.

Loin des niveaux de 2017

Tandis que la frustration monte parmi les maires locaux, le gouvernement a mobilisé des ferries pour maintenir les migrants en quarantaine et a fait appel à l’armée dans certains cas, après l’évasion de migrants testés positifs des centres d’accueil.

Visite en Tunisie

Parmi le total des migrants, 41,6% sont partis de Tunisie, et 40,5% de Libye. Plus du tiers des migrants arrivés disent être de nationalité tunisienne, contre 12% pour le Bangladesh et 7% pour la Côte d'Ivoire.