Drames

Les migrants arrivent à nouveau en nombre en Italie

L’arrivée de migrants en Italie a augmenté de près de 150% au cours des 12 derniers mois, la majorité arrivant de Tunisie, a déclaré samedi la ministre de l'Intérieur italienne.

Tandis que la frustration monte parmi les maires locaux, le gouvernement a mobilisé des ferrys pour maintenir les migrants en quarantaine et a fait appel à l’armée dans certains cas, après l’évasion de migrants testés positifs des centres d’accueil.

Chômage et instabilité politique

Quelque 41,6% des migrants sont partis de Tunisie, et 40,5 de Libye. Plus du tiers des migrants arrivés déclarent être de nationalité tunisienne, contre 12% pour le Bagnladesh, et 7% pour la Côte d'Ivoire.