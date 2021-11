Crise migratoire : Les migrants de la frontière bélarusse évacués vers un centre d’accueil

Tous les réfugiés du camp de fortune à la frontière bélarusso-polonaise ont été évacués «vers un centre logistique» ont assuré les gardes frontières biélorusses.

Ces derniers ont finalement été relogés du fait de «conditions météorologiques qui se dégradent». Dans le hangar, les migrants reçoivent, selon les gardes-frontières bélarusses, «des repas chauds, des vêtements chauds et des produits de première nécessité». Le camp de fortune a été occupé par jusqu’à quelque 2000 personnes ces derniers jours. Il était installé dans une zone boisée non loin du poste frontalier de Brouzgui où, mardi, des centaines de migrants ont fait face à des tirs de canons à eau et de gaz lacrymogènes des forces polonaises. Les gardes-frontières polonais ont confirmé l’évacuation du camp.

400 Irakiens rapatriés à Bagad ce jeudi

L’évacuation intervient après une semaine de tensions croissantes entre le Bélarus et l’Union européenne. La présidence bélarusse avait indiqué jeudi après-midi qu’en plus de ce camp, entre 200 et 500 autres personnes étaient disséminées ailleurs le long de la frontière avec la Pologne, la Lituanie et la Lettonie.