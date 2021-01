Honduras : Les migrants entrent au Guatemala avec l’espoir de gagner les États-Unis

Les migrants en provenance du Honduras ont l’espoir de rejoindre les États-Unis en passant par le Guatemala. Mais des obstacles, comme les restrictions sanitaires et les contrôles policiers, barrent leur chemin.

Au moins 4’500 migrants honduriens se trouvaient samedi au Guatemala après avoir réussi à forcer un cordon policier à la frontière, espérant se rendre aux États-Unis malgré les restrictions imposées par le Guatemala et le Mexique sur leur chemin.

La caravane humaine était partie vendredi à l’aube de la ville de San Pedro Sula, à 180 km au nord de Tegucigalpa, dans l’espoir d’entrer aux États-Unis et d’y trouver une vie meilleure. Un groupe s’est ensuite détaché du gros cortège pour se diriger vers El Florido.

«Nous n’avons ni travail ni nourriture»

Pour traverser la frontière, les autorités imposent aux migrants de présenter des papiers en règle et un test PCR du coronavirus négatif. Même si beaucoup ne remplissent pas ces conditions, les migrants ont réussi à entrer sans violences.

Des centaines de policiers guatémaltèques en tenue antiémeute avaient pris position aux postes-frontières. «Nous n’avons ni travail ni nourriture, alors j’ai décidé de me rendre aux États-Unis», a expliqué Dania Hinestrosa, 23 ans, qui attendait au poste-frontière avec une de ses filles.

La jeune femme qui travaillait comme employée de maison a laissé derrière elle une autre enfant de trois ans et des jumeaux de quatre ans.

Puissants ouragans

La situation économique de nombreux habitants du pays d’Amérique centrale, soumis à la violence des gangs et des narcotrafiquants, s’est encore détériorée avec le passage de deux puissants ouragans en novembre et les conséquences de la pandémie.

«Mon rêve c’est d’arriver aux États-Unis, de m’acheter une petite maison, parce que j’en ai assez de vivre ici en louant et de travailler pour d’autres personnes», raconte à l’AFP Melvin Fernandez, un chauffeur de taxi du port de La Ceiba parti avec son épouse et ses trois enfants de 10, 15 et 22 ans.