Les migrants expriment leur solidarité avec des masques

Gédéon 02.05.2020 à 10:42

Faudra en faire bien plus que ça, pour montrer une réelle volonté d'intégration...Suffit juste de faire quelques masques, et les bobos médias en font tout un article ! Tiens ma voisine comme bien d'autres dans le pays, en font tout autant et même plus, mais eux le font sans flonflon pour faire parler d'eux ! Il est vrai qu'on a pas les réseaux mafieux d'ONG, pour faire passer le message...