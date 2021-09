Colombie : Les migrants haïtiens campent aux portes de la jungle du Darien

En lisière de la très dense jungle tropicale, ce sont plus de 500 migrants venus d’Haïti qui s’apprêtent à entreprendre un long périple jusqu’aux États-Unis.

Environ 300 dollars pour traverser la forêt

Cette marche à travers la forêt tropicale est sans doute l’étape la plus difficile du voyage vers les USA de ces migrants haïtiens venus du Brésil, du Chili ou d’Argentine, où la plupart étaient installés depuis plusieurs années, après avoir fui le tremblement de terre de 2010 dans leur pays (qui avait fait plus de 200'000 morts). Pendant des années de travail dans ces pays d’Amérique du Sud, ils ont eu le temps d’économiser et ils disposent de dollars pour financer leur odyssée.

«Nous, les Haïtiens, nous vivons la situation la plus difficile au monde», assure Michaud Noel, 40 ans, qui voyage avec son frère et sa fille de 14 ans. Dans le campement, certains ont déclaré à l’AFP qu’ils dormiraient sur place et qu’à l’aube dimanche, ils poursuivraient leur voyage dans la jungle. Ils sont arrivés chargés de jerricans d’eau potable et d’autres provisions. Il y a des dizaines d’enfants dans la caravane.