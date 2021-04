Espagne : Les migrants marocains, arrivés à la nage, expulsés

Dimanche, un groupe d’une centaine de migrants a entrepris de rejoindre l’enclave espagnole de Ceuta à la nage.

«Les expulsions ont commencé ce matin» et concernent «entre 100 et 120» personnes, tous «marocains» et «adultes», a indiqué la préfecture de Ceuta à l’AFP.