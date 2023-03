Naufrage en Italie : Les migrants survivants et les familles pleurent les morts

Prières et cris de désespoir

Des membres des familles des survivants et des 67 victimes sont également arrivés sur place depuis l’étranger pour récupérer les dépouilles. Parallèlement, les membres des équipes de secours continuent à chercher les corps des autres victimes le long des côtes. Celui d’un garçon de 5 ans a ainsi été retrouvé mercredi matin, ont annoncé les autorités locales.

À Crotone, des femmes en pleurs sont conduites à l’intérieur de la chapelle ardente entre les rangs de cercueils installés sur le parquet du PalaMilone, le centre sportif de cette ville de près de 60’000 habitants située en Calabre, le talon de la botte italienne. Certains s’agenouillent et prient en silence, d’autres crient leur désespoir. Après une prière en groupe, des femmes et des hommes étreignent et caressent les cercueils ornés de fleurs, un homme éclate en sanglots en touchant une peluche. D’autres, pris de malaises, sont évacués par des membres de la Croix-Rouge italienne.