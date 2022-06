Rassemblement dispersé à Zurich: «Les milieux de droite sont de plus en plus actifs en Suisse»

Les milieux d’extrême droite sont de plus en plus actifs en Suisse. Il s’agit d’actions qui attirent l’attention, comme la perturbation de la Zurich Pride. Et en même temps, on souhaite rester entre soi, sans être dérangé, comme le montrent ces rassemblements. De manière générale, ces événements prouvent que nous ne devons pas sous-estimer l’extrémisme de droite en Suisse.

Le milieu se rajeunit et devient plus visible. Les deux sont certainement liés, car les jeunes sont plus impatients et plus enclins à mettre leurs idées en pratique. Il y a vraiment de quoi s’inquiéter. Mais en comparaison avec l’Allemagne, où l’extrémisme de droite a régulièrement franchi le seuil de la violence mortelle, la scène suisse reste encore moins extrême.