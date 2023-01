Initiative pour les glaciers : Les milieux écologistes soutiennent le contre-projet

Le 18 juin 2023, les Suisses voteront une nouvelle fois sur la protection du climat. Après avoir récolté 103’877 signatures, l’UDC a en effet déposé ce jeudi 19 janvier son référendum contre le contre-projet indirect à l’initiative pour les glaciers qu’il qualifie de «loi coûteuse, dangereuse et mensongère». Pour le parti de droite, «la nouvelle loi fera encore exploser les prix de l’électricité, aggravera la crise énergétique et entraînera l’interdiction des véhicules à essence et diesel ainsi que des chauffages au mazout et au gaz». La veille déjà, le WWF, l’Association transports et environnement (ATE) et les Amis de la nature Suisse avaient fait savoir qu’ils s’opposaient à ce référendum.