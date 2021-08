Suisse : Les milieux économiques appellent à la vaccination

L’Usam, l’Union patronale suisse et economiesuisse montent au front pour que la population se fasse piquer. Sous peine de subir à nouveau de lourdes atteintes pour le système de santé, la vie sociale et l’économie.

Alors que le Conseil fédéral doit faire part ce mercredi de nouvelles décisions et propositions pour contrer la 4e vague de Covid qui touche la Suisse, l’Union suisse des arts et métiers (Usam), l’Union patronale suisse et economiesuisse montent au front pour appeler la population à se faire vacciner. Les milieux économiques craignent que, «au vu des derniers développe­ments épidémiologiques, le système de santé, la société et l’éco­no­mie subissent à nouveau de lourdes atteintes», font-ils savoir dans un communiqué.

Les organisations faîtières relèvent que la Suisse a bien maîtrisé jusqu’ici la pandémie et qu’elle fait partie du groupe de pays qui sont intervenus le moins drastiquement dans la vie de la société. Malgré cela, elle a quand même dû décréter des confinements avec les conséquences que l’on sait. «Nous ne pouvons pas et ne voulons pas nous permettre un 3e verrouillage ou des mesures de distanciation encore plus sévères», écrivent-elles.

L’Usam, l’Union patronale suisse et economiesuisse soulignent que la vaccination ne sera couronnée de succès que si une proportion suffisamment importante de la population, soit environ 80%, est vaccinée. Aujourd’hui, un peu plus de 50% de la population est déjà doublement vaccinée, déplorent-elles. Pour inciter les gens à se faire vacciner, elles encouragent les entreprises et les employeurs à permettre à leurs employés de recevoir leurs deux piqûres également durant leurs heures de travail.