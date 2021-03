Suisse : Les milieux économiques exigent un Corona-Pass digital sûr pour cet été

Dans une lettre commune au Conseil fédéral, EconomieSuisse, Gastrosuisse et l’USAM réclament plusieurs mesures pour sortir le pays au plus vite de la pandémie.

Une fois n’est pas coutume, c’est ensemble que l’Union suisse des arts et métiers (USAM), GastroSuisse, l’association professionnelle de l’hôtellerie et de la restauration et Economiesuisse ont écrit au Conseil fédéral. La lettre, parvenue samedi au Palais fédéral, pose des conditions et exige quatre mesures urgentes en matière de Covid-19, comme le rapporte le «SonntagsBlick».