Votations 26 septembre - Les milieux économiques tirent à boulets rouges sur l’initiative 99%

Pour rappel, l’initiative «alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital» veut imposer à 150% les parts du revenu du capital supérieures à un montant défini. Aucun chiffre n’est articulé, mais les initiants proposent un seuil de 100’000 francs pour éviter de s’en prendre aux petits épargnants. Ainsi, un contribuable avec 150’000 francs de revenus de capital ne serait imposé que sur 50’000 francs. Près de 5 à 10 milliards de francs pourraient ainsi être redistribués aux petits et moyens revenus en mettant à contribution les 1% des Suisses les plus riches, selon la Jeunesse socialiste.

«0% de réflexion»

Ce n’est pas l’avis des milieux économiques. Selon le président de l’Union suisse des arts et métiers (USAM) et conseiller national Fabio Regazzi (Centre/TI), «il y a 0% de réflexion derrière l’initiative, elle est mal pensée et mal construite. Sa formulation est peu claire, voire arbitraire. L’initiative ne précise même pas ce qui doit être taxé. C’est acheter les yeux fermés», dénonce-t-il.

Menace contre les PME

La conseillère nationale Diana Gutjahr (UDC/TG) s’en prend elle aussi au texte qui menacerait les PME. «En Suisse, 90% des entreprises sont des entreprises familiales. L’initiative les menace de charges supplémentaires massives», affirme-t-elle. Si les revenus du capital étaient imposés à un taux plus élevé, cela entraînerait une raréfaction des ressources financières disponibles dans l’entreprise. Il en résulterait une fuite de capitaux massive, explique-t-elle. «Les possibilités d’investissement seraient sévèrement limitées. Cela freinerait l’innovation et la création d’emplois. Ceux qui en pâtissent ne sont pas seulement les riches mais aussi les travailleurs».

«Après la crise sanitaire, l’économie suisse a besoin d’une injection de vitamines», a abondé la conseillère nationale Jacqueline de Quattro (PLR/VD). Pour pouvoir investir dans l’innovation, les entreprises doivent pouvoir bénéficier des meilleures conditions-cadres. Or, l’initiative 99% va complètement à contre-courant, selon elle. «Il est en effet contradictoire que les entreprises soient soutenues à coups de milliards pendant la pandémie et que ces fonds soient aussitôt retirés après».

La Vaudoise a rappelé en outre que la Suisse perdait son attractivité depuis des années. «L’initiative 99% affaiblirait encore davantage notre position économique et mettrait en danger notre prospérité. Le capital est très volatil. S’il était taxé davantage, il migrerait à l’étranger. Et les recettes fiscales en Suisse baisseraient en conséquence», a-t-elle déclaré.

Inégalité de traitement

De son côté, la conseillère nationale Daniela Schneeberger (PLR/BL) reproche au texte des Jeunes socialistes une inégalité de traitement. «Pourquoi un franc de revenu du capital devrait être plus lourdement taxé qu’un franc de revenu du travail», demande-t-elle. «Ceux qui travaillent, qui ont eux-mêmes mis de l’argent de côté et veulent profiter de leurs économies plus tard, courent de plus en plus le risque d’être victimes de la convoitise socialiste. L’augmentation de la redistribution punirait le zèle, la prévoyance et les comportements durables», critique-t-elle.