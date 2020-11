Suisse : Les milieux naturels souffrent trop de la pollution azotée

L’air en Suisse contient trop d’azoze, selon un rapport publié vendredi. Les émissions d’ammoniac, principalement générées par l’agriculture, sont en cause.

Marais, forêts et prairies souffrent encore trop de la pollution atmosphérique azotée. Les émissions d’ammoniac, principalement générées par l’agriculture, sont pointées du doigt. Les apports d’azote n’ont que légèrement diminué ces dernières décennies, critique la commission fédérale de l’hygiène et de l’air dans un rapport publié vendredi. Les écosystèmes proches de l’état naturel et la biodiversité en sont fortement impactés.