France : Les militaires signataires de la tribune vont être sanctionnés

Les militaires signataires d’une tribune controversée dénonçant le «délitement» de la France et appelant à «soutenir les politiques» qui œuvreront contre vont être sanctionnés.

Les militaires signataires d’une tribune controversée dénonçant le «délitement» de la France et appelant à «soutenir les politiques» qui œuvreront contre vont être sanctionnés, a annoncé mercredi soir le chef d’état-major des armées. Les 18 soldats d’active identifiés «recevront des sanctions disciplinaires militaires», a déclaré le général François Lecointre au quotidien Le Parisien, en évoquant des sanctions «plus fortes pour les plus gradés». «Je considère que plus les responsabilités sont élevées, plus l’obligation de neutralité et d’exemplarité est forte», a-t-il martelé.