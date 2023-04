Uri: Les militants du climat bloquent aussi le Gothard

Depuis 10 heures, des militants du climat se sont collé les mains sur le bitume devant le tunnel du Gothard, en direction de Göschenen. Ils contribuent ainsi à allonger le temps d’attente des automobilistes désirant franchir le tunnel et qui sont encollonés sur plus de quinze kilomètres. À la question de savoir si l’on ne s’attire pas le mécontentement des automobilistes au vu du bouchon déjà long de Pâques, une porte-parole de Renovate Switzerland répond: «C’est une situation très désagréable, mais nous n’avons pas d’autre choix face à la crise climatique et à l’inaction du Conseil fédéral».