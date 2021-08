Zurich : La police évacue les manifestants présents devant Credit Suisse

Des personnes ont occupé ce lundi le siège du Credit Suisse ainsi que la filiale d’UBS toute proche pour protester contre les investissements massifs des institutions financières suisses dans le pétrole, le gaz et le charbon.

Le mouvement «Debout Pour Le Changement», qui a organisé un camp depuis vendredi jusqu’au 6 août, a occupé lundi matin la Paradeplatz de Zurich. Des militants se sont placés devant l’entrée de Credit Suisse et de la filiale UBS, toute proche. Certains se sont enchaînés et la police qui veillait est passée à l’action. Plus d’une vingtaine de manifestants qui se trouvaient devant Credit Suisse ont été contrôlés et dispersés.