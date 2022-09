«UBS, BNS, le climat en PLS (position latérale de sécurité).» Le collectif de la Grève du climat et Extinction Rebellion ont investi une succursale d'UBS, mardi après-midi à Lausanne. Ils demandaient que la société sorte des investissements charbon et rappellaient que la finance est un domaine très polluant, notamment en Suisse. Les militants sont arrivés déguisés en banquiers.

«Mon compte bancaire pollue plus que moi», Interview d'une militante.

Un intense débat d'une petite heure a opposé la banque aux militants. «Nous voulons accélérer le mouvement et convaincre une majorité pour faire changer les choses mais nous ne pouvons pas abandonner le pétrole du jour au lendemain, soutenait le porte-parole d'UBS. Si nous sommes seuls à désinvestir les gens vont simplement changer de banque. C'est dommage que vous tombiez sur ceux qui font les premiers pas.» Face à lui, une scientifique, co-auteure au sein du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), rétorquait: «Cela fait 5 décennies que nous savons ce qui se passe, vous ne pouvez pas vous plaindre de la situation actuelle car vous avez contribué à la créer.»

Sur place, les grévistes avaient le soutien de Dominique Bourg. Professeur à l'Université de Lausanne, l'homme a expliqué qu'UBS est un plus gros investisseur que Credit Suisse. «L'action est donc cohérente.» Directeur régional de la banque, Cyril Meury a précisé: «Le charbon est un symbole mal choisi car on a abandonné les investissements dans ce domaine (ndlr: la banque ne finance plus de nouvelles centrales de charbon). Nous avons ouvert le dialogue avec les militants mais ce sont des visions du monde qui s'opposent.»