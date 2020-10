Une pandémie, vous dites? : Les milliardaires chinois sont plus riches que jamais

Malgré la pandémie qui ravage l’économie mondiale, les géants chinois du numérique s’en sont mis plein les poches en 2020.

Et les confinements drastiques ordonnés dans le pays pour endiguer le virus se sont avérés particulièrement lucratifs pour les géants du numérique, au moment où des millions de Chinois se terraient chez eux par crainte d’être contaminés.

Richesse quadruplée

Jack Ma, plus riche de Chine

États-Unis dépassés

Le géant asiatique compte plus de milliardaires que les Etats-Unis. Ils sont 257 de plus que l’an dernier, selon Hurun, qui en recensait fin août 878 en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao).