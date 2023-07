Bex (VD): Les mines de sel injectent 20 millions pour attirer les touristes

Les Mines de sel de Bex veulent développer leur offre touristique, indique la RTS. Le but: doubler le nombre de visiteurs annuels ces prochaines années et accueillir jusqu’à 200’000 personnes sur le site touristique vaudois. Pour y parvenir, les infrastructures telles que le train qui emmène les visiteurs au cœur de la montagne ont besoin de faire peau neuve. Sont par ailleurs prévus un nouveau tour et une nouvelle installation sonore et visuelle à l’intérieur des boyaux. Ces travaux, devisés à 20 millions, devraient débuter en 2024 et durer jusqu’en 2026. Une mise en valeur du chalet bernois, ancienne demeure des chefs mineurs et bâtisse classée, est également prévue en vue d’accueillir des expositions temporaires. En 2018, les mines avaient déjà effectué des rénovations.