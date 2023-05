France: Les mineurs regardent du porno de manière massive et précoce

Augmentation chez les jeunes suisses

En Suisse, expliquait, début mai, le site rts.ch, la pornographie sur internet est de plus en plus regardée et partagée par des mineurs. Ce qui a poussé la Prévention suisse de la criminalité à lancer une campagne de sensibilisation et d’information (pas-ok.ch). Une vidéo vise à dissuader enfants et adolescents de «consommer et de diffuser de la pornographie sur internet». Cité par rts.ch, Fabian Ilg, directeur de la PSC, explique que «ces dernières années, en Suisse, les cas de pornographie impliquant des mineurs ont augmenté. La moitié des délits pornographiques sont commis par des mineurs. Ces derniers y accèdent en majorité via leurs smartphones». En Suisse aussi, le manque de contrôle des plateformes est critiqué: la seule barrière est un simple clic confirmant sa majorité.