Allemagne : Les ministères de la Justice et des Finances perquisitionnés

Ces perquisitions s’inscrivent dans le cadre d’une enquête pour non-transmission à la justice d’éléments concernant un blanchiment d’argent présumé.

Le ministre allemand des Finances et vice-chancelier Olaf Scholz.

Des locaux des ministères allemands de la Justice et des Finances ont été perquisitionnés jeudi à Berlin, dans le cadre d’une enquête sur la non-transmission à la justice d’éléments concernant un blanchiment d’argent présumé, a annoncé le parquet. Les investigations menées depuis février 2020 visent l’Office central d’enquêtes sur les transactions financières (FIU), basé à Cologne et chargé de lutter contre le blanchiment d’argent, a précisé le parquet d’Osnabrück (ouest), en charge de l’enquête. Cet office est placé sous la tutelle du ministère des Finances, dirigé par Olaf Scholz, chef de file des sociaux-démocrates (SPD) aux législatives du 26 septembre.

Les perquisitions ont été menées dans le cadre d’une enquête sur «des soupçons de blanchiment d’argent se chiffrant en millions d’euros» n’ayant «pas été transmis à la police et à la justice». Le point de départ de l’enquête, en 2020, a été la «déclaration d’activité suspecte faite par une banque sur des paiements à destination de l’Afrique d’un montant supérieur à un million d’euros». Ce rapport, reçu par le FIU, n’a «pas été transmis aux autorités judiciaires», ce qui a empêché «l’arrêt de ce paiement», selon le parquet. Or, cette transaction «avait pour toile de fond du trafic d’armes et de drogues ainsi que du financement de terrorisme», indiquait la banque dans son rapport.