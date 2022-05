Vaud : Les ministres vaudois se sont réparti les différentes casquettes

Les conseillers d'État se sont mis d’accord sur la répartition des dicastères. Christelle Luisier Brodard sera la présidente du gouvernement, dès le 1er juillet.

Le nouveau Conseil d’État au grand complet. vd.ch

A l’issue de deux séances de travail, le nouveau gouvernement a décidé à l’unanimité de la répartition des départements et a revu l’attribution de certains services. Ainsi, dès le 1er juillet, Christelle Luisier Brodard sera la nouvelle présidente du Conseil d’Etat. Elle prendra également la tête d’un département composé des entités suivantes: Affaires institutionnelles et communes (DGAIC), Territoire et logement (DGTL), Education physique et sport (SEPS). Le Bureau de la durabilité fusionnera avec l’Unité du Plan climat pour renforcer leurs synergies et leur vocation transversale. À noter que la Chancellerie d’Etat, de même que les Affaires extérieures (OAE), seront rattachées administrativement à la fonction présidentielle et au département qui en assumera la charge.

Frédéric Borloz dirigera, quant à lui, le département de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), de l’enseignement postobligatoire (DGEP), de l’enseignement supérieur (DGES). Il conduira également les affaires transfrontalières des affaires extérieures.

Vassilis Venizelos dirigera le département en charge de l’Environnement (DGE), de l’Enfance et de la jeunesse (DGEJ), des Curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), de la Police cantonale (Polcant), du Pénitentiaire (SPEN) et de la Sécurité civile et militaire (SSCM).

Rebecca Ruiz sera la vice-présidente

Rebecca Ruiz, qui deviendra vice-présidente du Conseil d’État, dirigera le département en charge de la Santé et de l’Action sociale (DSAS), à savoir la Santé (DGS), la Cohésion sociale (DGCS), le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ainsi que le Bureau cantonal de médiation santé et social et le Contrôle interdisciplinaire des visites en établissements sanitaires et sociaux (CIVESS).

Isabelle Moret dirigera le département en charge de l’Emploi (SDE), de la Promotion économique et de l’innovation (SPEI), de la Population (SPOP), des Immeubles et du patrimoine (DGIP), ainsi que de l’Egalité entre les femmes et les hommes (BEFH). À noter que ce nouveau département gérera le dossier de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud (CPEV) placé jusqu’ici sous la responsabilité du DSAS.

Plan climat: une présidence à quatre mains

Nuria Gorrite dirigera le département en charge de l’Accueil de jour des enfants (OAJE), du Personnel de l’Etat (SPEV), de la Mobilité et des routes (DGMR), des Automobiles et de la navigation (SAN), du Numérique et des systèmes d’information (DGNSI), des Affaires culturelles (SERAC), ainsi que du Conseil et appui en management et organisation (UCA).

Valérie Dittli dirigera le département en charge de la Fiscalité (DGF), de l’Analyse et gestion financières (SAGEFI), de l’Agriculture, viticulture et affaires vétérinaires (DGAV), de la Recherche et informations statistiques (STAT VD), ainsi que de l’Organe de prospective.

Par ailleurs, le Plan Climat fera l’objet d’une coprésidence entre Christelle Luisier Brodard et Vassilis Venizelos. À terme, et après sa fusion avec le Bureau de la durabilité, la nouvelle entité redéfinie fera l’objet d’un rattachement au département de l’Agriculture.

Une cérémonie d’assermentation des autorités cantonales aura lieu le 28 juin.