Suisse: Les misogynes radicaux dans le viseur des autorités

La solitude ou le manque de relations non virtuelles peuvent être des facteurs de la radicalisation des incels (photo d’illustration).

Les adeptes de la sous-culture internet «incel» (voir encadré ci-dessous) sont de plus en plus nombreux. Le «Plan d’action national de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent» a donc inclus, pour la première fois cette année, des mesures visant à surveiller ces derniers. L’objectif: éviter que ces hommes, souvent isolés socialement, se radicalisent. «Un accent particulier est mis sur les jeunes, car ils sont particulièrement vulnérables», explique Berina Repesa, porte-parole de l’Office fédéral de la police (Fedpol).