karl lagerfeld – Ses mythiques mitaines sont en vente

Dès demain, la maison de ventes aux enchères Sotheby’s organise la première des ventes des biens de Karl Lagerfeld, décédé le 19 février 2019. Parmi les centaines d’objets proposés à la vente, des dessins du couturier allemand, un grand nombre de meubles et de pièces de sa garde-robe personnelle: notamment des costumes Saint Laurent et un pyjama en soie rebrodé de sequins.

Objets emblématiques

Les biens qui retiennent le plus l’attention, ce sont des lots de ses mythiques mitaines qu’il a portées pendant 20 ans. La plupart du temps en cuir, ces gants sont estimés à partir de 500 euros, mais le prix va probablement grimper. En effet, Karl Lagerfeld était une icône de l’industrie de la mode, célébré aussi bien pour son style, fait de gants, de lunettes de soleil et de queue-de-cheval, que pour les créations et les défilés grandioses qu’il a conçus pour Chanel.