Téléphonie mobile : Les MMS vont aussi disparaître chez Salt

Après Swisscom il y a un an, un deuxième opérateur renonce aux MMS, devenus obsolètes à cause des nouvelles applications de messagerie.

L’opérateur Salt a annoncé sur son site internet la fin, «dès le 10 janvier», des services de messagerie multimédia MMS, permettant de transmettre images et vidéos. Les nouvelles applications comme WhatsApp, Signal, etc. ont eu raison des MMS qui sont de moins en moins utilisés alors qu’il en était encore envoyé 63 millions en 2013 sur le réseau Swisscom selon un responsable interrogé par «24 Heures» et la «Tribune de Genève».