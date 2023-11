Les modèles de manteaux tendance pour l'hiver

Cet hiver, on s’emmitoufle avant de sortir de la maison, notamment dans de moelleuses vestes en fausse fourrure, très en vogue cette saison. Celles-ci côtoient également les élégants trenchs en cuir et le look en superposition. Nous allons vous présenter quatre manteaux dans l’air du temps.

Le manteau extra-long

La mannequin Elsa Hosk porte ici un manteau qui descend jusqu’aux chevilles. INSTAGRAM/HOSKELSA

Le manteau prend de la longueur, beaucoup de longueur. Cet hiver, il se porte résolument en dessous du genou et s’arrête même idéalement au niveau des chevilles. C’est ainsi que le porte notamment la mannequin Elsa Hosk, qui opte pour un modèle en laine gris, sous lequel elle ne porte pas grand-chose, vu qu’elle habite à Los Angeles et que les conditions climatiques le permettent. Un look dont vous pouvez vous inspirer, même si vous n’envisagez pas d’associer un long manteau avec un short et un t-shirt.

L’influenceuse Josefine Haaning Jensen fait la démonstration sur la manière de styler le manteau extra-long en resserrant sa ceinture à la taille et en le portant avec un bonnet, un pantalon large, un pullover en tricot et des baskets.

Le trench-coat en cuir: plébiscité par les it-girls

Mais il n’y a pas que le manteau qui prenne de la longueur cette saison. La veste en cuir s’allonge, elle aussi. Exit la veste en cuir qui s’arrête au niveau des hanches. On mise désormais sur le trench-coat en cuir.

Emily Ratajkowski associe son manteau en cuir avec une paire de baskets de sport. IMAGO/MEDIAPUNCH

Un style qu’a également adopté Emily Ratajkowski, aperçue dans les rues de New York. La mannequin associe le manteau de cuir noir avec une paire de baskets et des lunettes de soleil dans les mêmes tons. Kim Kardashian mise, elle aussi, sur le trench en cuir qu’elle porte sur les épaules et qu’elle associe à un tailleur-pantalon à rayures.

Kim Kardashian porte le trench en cuir avec un tailleur-pantalon à rayures. IMAGO/LANDMARK MEDIA

Les plus frileuses pourront superposer les couches sous le trench-coat (ou le manteau arrivant en dessous du genou). Les deux se doivent d’être suffisamment amples pour permettre de porter un top épais ou un pullover en dessous. Par grand froid, le look peut être accessoirisé avec un châle et des gants.

Le retour du manteau en fausse fourrure

Celles qui n’aiment pas les superpositions et souhaitent simplement avoir une veste bien chaude se réjouiront du retour, pour la deuxième année consécutive, de la veste en fausse fourrure. Elle est non seulement douce, mais tient aussi chaud. L’influenceuse suisse, Zoe Pastelle, mise sur un manteau en fausse fourrure de couleur crème qu’elle associe à une robe pull. Pour compléter le look douillet, elle porte des bottines fourrées. Parfait pour les froides journées d’hiver.

Tout aussi frileuse, Leonie Hanne s’enveloppe également d’un manteau en fausse fourrure. Tout comme Zoe Pastelle, l’influenceuse porte une tenue mêlant tricot et fausse fourrure, sauf que Leonie Hanne troque les bottines fourrées pour des bottes en caoutchouc.

Doudounes criardes ou sobres

Si le look fausse fourrure n’est pas votre tasse de thé, vous avez la possibilité de vous maintenir au chaud en vous enveloppant dans une doudoune. Disponible dans tous les styles imaginables, celle-ci reste très en vogue cette saison. Pourquoi ne pas succomber à une doudoune tape-à-l’œil comme celle d’Anna Winck? L’influenceuse porte un modèle style années 1990 avec une paire de jeans, une casquette et des bottines en fourrure.

À moins que vous ne préfériez plus de sobriété, avec une doudoune en noir, gris ou beige. Celles qui craignent d’avoir froid aux fesses peuvent choisir un modèle extra-long, aussi très tendance cet hiver.

Sélection de manteaux et doudounes tendance:

Manteau extra-long: Blazer Coat, 489, 90 francs de Lamarel. Lamarel Elle tient chaud et est fabriquée en matériau recyclé de la Limmat: Swiss Waste Jacket, 790 francs de Round Rivers. Round Rivers Il allie douceur et chaleur: manteau de Rich & Royal, 289,89 francs chez About You. Rich & Royal