Cindy Crawford, Naomi Campbell et Carla Bruni sont toujours sollicitées par les plus grands créateurs.

Sublimes à tout âge : Les modèles de plus de 50 ans triomphent à la Fashion Week

Le défilé Off-White a donné, lundi, le coup d’envoi à la Fashion Week de Paris. Un immense lustre écrasé sur le sol du Palais Brongniart servait de décor au show. Ces pampilles de cristal qui ne planent plus au-dessus de nos têtes nous racontent une histoire. Les beaux objets brillent quel que soit leur âge à condition de savoir les valoriser. L’assertion vaut aussi pour les êtres humains. En particuliers si ceux-ci s’appellent Cindy Crawford (56 ans), Naomi Campbell (51 ans) et Helena Christensen (53 ans). Les trois top models, révélés dans les années 1990, ont occupé une place de choix dans ce défilé mémorable. Parmi les autres personnalités présentes sur scène, citons Karen Elson (43 ans) et Serena Williams (40 ans).

Cindy Crawford, 56 ans Getty Images Naomi Campbell, 51 ans Getty Images Naomi Campbell, 51 ans AFP

Question de génération

Les quadragénaires et les quinquagénaires font désormais partie du paysage de la mode. C’est aussi le cas des sexagénaires! Il y a deux semaines à la Fashion Week de New York, Beverley Johnson (69 ans), première femme noire à avoir fait la couverture de «Vogue» en 1974, a défilé pour deux créateurs. Au-delà du coup de pub évident, le fait d’engager un mannequin d’âge mûr est un moyen de prôner l’inclusion et de séduire une tranche d’âge qui était systématiquement occultée.

Beverley Johnson, 69 ans. Getty

Parmi les top models des années 1990, Kristen McMenamy (57 ans) et Carla Bruni (54 ans) sont toujours sollicitées par les plus grands. En janvier dernier à Paris, l’Américaine présentait une robe de la collection haute couture de Valentino. Cette semaine, la Franco-Italienne est l’invitée du supplément «Style» du «Sunday Times». Pour l’occasion, elle a été habillée et photographiée par Olivier Rousteing, charismatique directeur artistique de la maison Balmain.

Kristen McMenamy, 57 ans. Getty