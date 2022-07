APERCU: Les modèles N d’Hyundai se déclinent en version électrique

Après s’être offert, il y a quelques années, les services d’Albert Biermann, ancien responsable du développement chez BMW M GmbH, les Coréens ont également lancé un rejeton sportif qui porte le nom du centre de développement de Namyang et du Nürburgring. Depuis, les modèles sport N bleu clair font fureur. Mais à l’instar des préparateurs allemands, les Coréens cherchent eux aussi une voie vers l’avenir (électrique) et juste avant qu’Albert Biermann ne prenne sa retraite, ce dernier a encore planté les premiers jalons.

Une puissance de 585 ch et 400 kilomètres d’autonomie

Pour annoncer la couleur, les Coréens ont présenté deux showcars censés être bien plus que des concepts de design classiques. Hyundai présente plutôt ces véhicules truffés de technologie comme des «laboratoires ambulants» destinés non seulement à être sous les feux de la rampe, mais devant également faire leurs preuves sur les circuits et servir ainsi d’outils aux développeurs. Car leur production en série est plus ou moins planifiée.