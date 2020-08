Barrage et course-poursuite



La précaution n’a pas suffi. Les brigades «recherche et technique» et «judiciaire et radar», ayant repéré des particularités techniques de la bécane la différenciant du modèle d’usine, ont fouillé chez les concessionnaires, dans leurs fichiers informatiques et sur les réseaux sociaux. Finalement confondu, le «ghost rider» a admis les faits et a été dénoncé au Ministère public.