Covid-19

Les moins de 20 ans sont moins infectés par le virus

Les enfants et adolescents auraient jusqu’à deux fois moins de risques de contracter la maladie que les plus de 20 ans, selon une nouvelle étude.

Six pays ont été étudiés: la Chine, l’Italie, le Japon, Singapour, le Canada et la Corée du Sud.

Modèle mathématique

Pour parvenir à ces estimations, ces chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont développé un modèle mathématique basé sur l'âge en s'appuyant sur les données de six pays (Chine, Italie, Japon, Singapour, Canada et Corée du Sud).