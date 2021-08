Étude : Les moins de 20 ans toujours plus fans de TikTok

Les 12-19 ans étaient trois quarts à avoir un compte TikTok en 2020. La proportion était de 40% en 2018, selon une enquête biennale.

En 2020, les ados ont passé davantage de temps en famille et moins avec leurs amis et amies. La faute à la pandémie, mais le phénomène est également dû au fait que toujours plus de foyers disposent d’offres de vidéo en streaming, par exemple. Cette tendance est toujours plus marquée, année après année. Ce besoin d’images et de sons impacte la consommation de médias traditionnels comme les journaux et magazines, la télévision ou la radio. Reste qu’un quart des personnes interrogées ont indiqué lire des livres et 40% jouer à des jeux vidéo.