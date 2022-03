Fribourg : Les moins de 25 ans mieux pris en charge après une intoxication alcoolique

L’HFR a mis en place un dispositif permettant un meilleur suivi des jeunes présentant des problèmes avec l’alcool.

Être admis ivre aux Urgences alors qu’on a moins de 25 ans n’est pas anodin. Désormais, les équipes soignantes de l’Hôpital fribourgeois (HFR) sont en mesure d’établir une première action de prévention avec ces jeunes présentant un problème d’alcool. Concrètement, elles conduisent un entretien dont le but est d’informer ces patients sur ce qu’il s’est passé à travers un dépliant et de les orienter vers l’association REPER .

Un travailleur social prend ensuite contact, la semaine suivante, afin de revenir sur les circonstances de l’intoxication et proposer si nécessaire et souhaité d’autres prestations. Les parents sont aussi informés lors de la consultation aux Urgences par le biais d’un dépliant. Pour établir ce premier contact, une centaine de collaborateurs de l’HFR ont été formés par des chargés de prévention.

Aborder la question le plus tôt possible

Ce projet désormais déployé sur le terrain s’inscrit dans le cadre de la Stratégie cantonale de promotion de la santé et de prévention (Perspectives 2030). Ce plan cantonal a pour but de réduire le nombre d’intoxications alcooliques chez les jeunes et d’améliorer la coordination de la prise en charge précoce, afin d’éviter qu’ils quittent l’hôpital sans avoir abordé la question de leur consommation problématique d’alcool. Prendre la problématique le plus tôt possible permet un meilleur suivi, mais aussi une limitation de futures hospitalisations.